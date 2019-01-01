برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان دايك

هل ينضم فان دايك إلى النادي الكتالوني؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

استفسر نادي برشلونة الإسباني عن إمكانية التعاقد مع فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة بات قريبًا من إتمام صفقة أنطوان جريزمان بعد فسخ عقده مع الروخي بلانكوس.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ برشلونة تواصل مع إدارة ليفربول لأجل الاستفسار عن إمكانية الحصول على خدمات فان دايك.

وأوضحت الصحيفة أنّ الريدز رفض شكلًا وموضوعًا الدخول في مفاوضات لأجل اللاعب مؤكدًا بقاء أغلى مدافع في التاريخ.

فان دايك انضم إلى صفوف ليفربول في يناير 2018 ليصبح عنصرًا أساسيًا في وصول الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا لعامين على التوالي وحصد اللقب في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أنّ برشلونة كان يحاول التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس ولكن اللاعب بات قريبًا من يوفنتوس.