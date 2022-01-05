أخبار جيدة في باريس .. ميسي يتعافى من كورونا ويعود إلى فرنسا

سيعود الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بصورة طبيعية إلى فرنسا، بعد أن خرجت نتيجة تحليله للإصابة بفيروس كورونا سلبية.

ميسي غاب عن باريس سان جيرمان بعد العودة من عطلة عيد الميلاد، حيث تعرض للإصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين.

ميسي أجبر على البقاء في بلاده، واضطر للغياب عن مباراة باريس سان جيرمان ضد فان مساء الإثنين في دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

ميسي بالفعل على متن الطائرة

وبعد الاختبار الإيجابي للإصابة بفيروس كورونا، كانت جماهير باريس سان جيرمان تخشى أن يغيب ميسي عن القمة الأولى للفريق في العام الجديد ضد ليون مساء الأحد، في قمة الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وتسارعت الأمور في الساعات الأخيرة، بعد أن حصل ميسي على نتيجة سلبية لاختبار الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت الصحف الأرجنتينية فجر الأربعاء صورًا لمهاجم باريس سان جيرمان وهو يستقل طائرته الخاصة من روزاريو مع عائلته.

وأكدت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية هذه الأخبار صباح الأربعاء، ليحظى باريس سان جيرمان بدعم هائل قبل مواجهة ليون.

هل يخوض ميسي مباراة ليون؟

ميسي بالفعل في طريقه إلى فرنسا، ويمكن أن يقوم النجم الأرجنتيني بالتوجه إلى تدريبات باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، أو صباح الخميس من أجل الاستعداد لمباراة ليون، حسبما تؤكد الصحيفة الفرنسية.

لم يكن ميسي هو اللاعب الوحيد في باريس سان جيرمان الذي تأثر بالإصابة بفيروس كورونا خلال عطلة عيد الميلاد.

وأعلن باريس سان جيرمان عن إصابة أربعة لاعبين بينهم ميسي بفيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت نتيجة الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما إيجابية لفيروس كورونا، وبالتالي سيغيب عن مباراة ليون.

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