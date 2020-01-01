تضارب في الأنباء حول انتقال أولمو لميلان

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يستمر الصراع بين كبار أوروبا، حول التعاقد مع داني أولمو موهبة دينامو زغرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسط جدل واسع حول مصير اللاعب.

صانع الألعاب الإسباني برز بشكل لافت للأنظار مع زغرب هذا الموسم، ليرتبط كل من برشلونة وميلان وتشيلسي بالحصول على خدماته هذا الشهر.

شبكة "ميديا سيت" الإيطالية، أكدت توصل ميلان لاتفاق نهائي مع دينامو، من أجل التعاقد مع أولمو بمبلغ تصل قيمته من 20 إلى 25 مليون يورو بالإضافة لبعض الحوافز.

ويأتي ذلك كتدعيم آخر لتشكيل المدرب ستيفانو بيولي، ليلعب بجوار العائد من جديد زلاتان إبراهيموفيتش بخط هجوم الروسونيري.

أولمو يعتبر الخيار المميز لحل الأزمة الهجومية لميلان، بخلق المزيد من الحلول بالخط الأمامي للفريق بخطة 4/3/1/2 أو 3/4/1/2، حيث قد يتبع بيولي الطريقة الأخيرة مع قدوم سيمون كيير.

ومن جانبه وجه ميركو باريسيتش رئيس دينامو زغرب صدمة لعشاق ميلان بعد هذه الأنباء السارة، حيث خرج لينفي الاتفاق بل وجود أي محادثات من الأساس.

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وقال باريسيتش في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو":"لا أعلم من أين جاءت هذه الأحاديث حول أولمو، أنا المسؤول الأول في النادي ولم تصلني أي اتصالات من ميلان".

ويفتح حديث رئيس دينامو الباب من جديد أمام برشلونة وتشيلسي لضم اللاعب، والذي يبلغ من العمر 21 سنة وسجل 8 أهداف وصنع 7 في 22 مباراة مع فريقه الكرواتي هذا الموسم.