بعد تفويت ثلاث فرص لضمه .. برشلونة يريد فابيان رويز

برشلونة يسعى للحصول على خدمات نجم وسط ملعب إسبانيا ونابولي اللاعب فابيان رويز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب فابيان رويز نجم وسط ملعب نابولي الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن الفريق يرى في اللاعب قدرات فنية كبيرة مناسبة لارتداء قميص البلوجرانا.

وذكرت الصحيفة أن النادي كان يمكنه ضم اللاعب من قبل عندما كان يرتدي قميص ريال بيتيس، وفي ثلاث مناسبات سابقة.

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وكان النادي الكتالوني بالفعل يستطيع ضم اللاعب مقابل ٦ مليون يورو في مرة و١٥ في مناسبة آخرى و٣٠ في النهاية، وهذه هي القيم الخاصة بالشروط الجزائية في عقوده مع ريال بيتيس.

ومن المنتظر أن يحاول النادي الكتالوني ضم اللاعب خلال الصيف المقبل بحسب ما ذكرت الصحيفة، حيث قدرت القيمة المادية التي سيطلبها الفريق الإيطالي بحوالي ٦٠ مليون يورو.

جدير بالذكر أن فابيان رويز لديه في الوقت الحالي عقدًا مع نابولي لن ينتهي سوى بحلول صيف ٢٠٢٣ حيث انضم لصفوف الفريق في صيف ٢٠١٨ مقابل ٣٠ مليون يورو.