ليس برشلونة - فريقاً إسبانياً يطلب إيمري تشان

اللاعب في أزمة مع يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن الدولي الألماني إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، مطلوب في صفوف ريال بيتيس، وأن الأخير يجهز عرضاً لضمه.

تشان كان محط الأضواء الأيام الماضية بعد استبعاده من قائمة فريقه لدوري الأبطال، وإبداء اللاعب غضبه من القرار علانية في وسائل الإعلام.

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وقال "راديو ماركا إشبيلية" إن ريال بيتيس تقدم بالفعل بعرض في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات للتعاقد مع تشان من يوفنتوس.

وأوضح التقرير أن تفاصيل العرض كانت إعارة مع أحقية الشراء، وأفاد التقرير أن النادي الإسباني لا يزال مهتماً بالتعاقد مع الدولي الألماني.

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تشان نفسه أكد تلقيه عدة عروض مع ختام سوق الانتقالات، وذكرت وسائل الإعلام أن برشلونة وباريس سان جيرمان كانا من الأندية المهتمة.

ويتواجد تشان حالياً مع المنتخب الألماني الذي يستعد لخوض مباراة هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2020.