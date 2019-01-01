سوله ناصحاً تشان بعد أزمته مع يوفنتوس: نحن لا نلعب الجولف

أزمة كبيرة بين الدولي الألماني ويوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق نيكلاس سوله، مدافع ألمانيا، على أزمة زميله في المنتخب إيمري تشان الأخيرة مع ناديه يوفنتوس واستبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا.

وانتقد تشان علناً قرار ناديه بوضعه خارج القائمة الأوروبية، وقال إنه كان يمكنه المغادرة ويشعر بالغضب، ثم عاد وتراجع عن تصريحاته .

وقال سوله في المؤتمر الصحفي للقاء ألمانيا وهولندا: "إيمري أعرفه منذ سن الثالثة عشر، هو شخص إيجابي، لست طرفاً في الأزمة، ولكن تشان يعرف بالتأكيد التفاصيل".

وأضاف: "لن يتأثر بما حدث، هو لاعب رائع، ولكن في كرة القدم لا يمكنك اختيار كل شيء، هناك قرارات لا نتحكم بها، هذه ليس لعبة فردية مثل الجولف تقرر لنفسك".

وواصل مدافع بايرن ميونخ: "نحن نعتمد على المدرب، عليه تقبل القرار والتركيز على المباريات".

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وعلق سوله على المباراة المرتقبة ضد هولندا: "فان دايك لاعب هائل بدنياً، دائماً ما راقبته في اللقاءات، قوي في الكرات الرأسية هجومياً وسجل ضدي مع ليفربول".

وختم: "يجب أن نجيد التعامل معه، قدم موسماً رائعاً، برأيي يستحق الكرة الذهبية، سيكون أمراً جيداً أن يفوز بها مدافع".

وتلعب ألمانيا أمام هولندا مساء الجمعة ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.