يوفنتوس يترك باب مبادلة راكيتيش بإيمري تشان مفتوحًا

تعرف على إحتمالية إتمام صفقة إيمري تشان وراكيتيش

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتخلص من إيمري تشان في يناير المقبل مع إمكانية بيعه لبرشلونة مقابل الحصول على خدمات إيفان راكيتيش.

يوفنتوس استبعد تشان من قائمة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وهو ما تسبب في غضب اللاعب.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ البيانكونيري حاول ضم راكيتيش في الصيف مقابل تشان لكن إدارة برشلونة تمسكت بالحصول على خدمات بيرناردسكي.

وأوضحت أنّ المفاوضات بين الفريقين لم تنته رغم غلق سوق الانتقالات الصيفية وهناك رغبة في إحداث التبادل في يناير المقبل.

ولم يشارك راكيتيش أساسيًا في 3 مباريات لعبها البلوجرانا بالدوري الإسباني وحلّ بديلًا فقط في الشوط الثاني من لقاء الجولة الأولى.

يوفنتوس انتصر في أول مباراتين بالدوري الإيطالي أمام بارما ونابولي ليتصدر الدوري بالتساوي مع إنتر.