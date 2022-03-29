بديل صلاح؟ عيون ليفربول على جناح بورتو

يتوجه ليفربول بأعين مسؤوليه إلى نادي بورتو مجددًا، بعد أشهر قليلة من إنهاء واحدة من أهم الصفقات مؤخرًا بالنسبة له وهي ضم الكولومبي لويس دياز، الآن يتجه الريدز إلى الجناح البرازيلي أوتافيو، كبديل محتمل على الطاولة لرحيل محمد صلاح.



اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، ولكن خطوة الانتقال إلى البريميرليج مرجحة في الصيف المقبل، مع اهتمام كل من مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى جانب اهتمام ليفربول.



شراكة من جديد؟

يقدم أوتافيو مستوى رائعًا في البرتغال، ولكن أي نادٍ سيريد ضمه سيتعين على الأقل أن يدفع شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون جنيه استرليني، وفقًا لصحيفة "أبولا" البرتغالية. الجناح البرازيلي قد يتشارك الملعب مجددًا مع دياز، وهما اللذان قدما سويًا مستويات رائعة مع العملاق البرتغالي بورتو.



أوتافيو سجل 5 أهداف ومنح 11 صناعة هذا الموسم، وينشط على الجانب الأيمن أين يوجد محمد صلاح الذي لا تسير أمور التفاوض معه حول تجديد التعاقد بسهولة، وقد يكون ضم أوتافيو بشكل رسمي ورقة ضغط لإتمام الصفقة بالنسبة للملك المصري.



منافسة قوية

لن يكون الأمر سهلًا على الريدز حال الرغبة في إتمام الصفقة، في ظل منافسة شرسة من اثنين من أكبر دافعي الأموال في أوروبا، مانشستر يونايتد الطامح إلى التعافي بميركاتو استثنائي في الصيف، ونيوكاسل يونايتد الساعي للاستفادة من الملاءة المالية العالية لمالكيه الجدد كي يفرض كلمته في الدوري الإنجليزي.

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