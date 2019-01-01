بديل آلينيا ومهاجم صريح - ماذا يحتاج برشلونة في يناير؟

هل يدخل برشلونة سوق انتقالات يناير؟

التعاقد مع لاعبين في سوق انتقالات يناير دائمًا يشكل أزمة كبيرة لأي فريق لأن النجوم لا يرغبون في المغادرة في منتصف الموسم ومن الصعب إدخال لاعب جديد على تشكيل يعتبر متكامل.

ورغم ذلك، فإن برشلونة سبق وأبرم صفقات هامة في يناير وعلى رأسها التعاقد مع فيليبي كوتينيو في 2018 وهي أغلى صفقة في تاريخ سوق الانتقالات الشتوية.

ويحتاج برشلونة لعدد من التعزيزات وقد يدخل بالفعل في يناير لضم صفقة أو اثنين خاصة في ظل اقتراب أرتورو فيدال من الرحيل ومغادرة كارليوس آلينيا إلى ريال بيتيس.

الدفاع

في حال رحل توديبو في يناير في ظل اهتمام من أندية مثل ميلان وباير ليفركوزن بالتعاقد معه فإن برشلونة سوف يكون بحاجة إلى مدافع يستخدم قدمه اليمنى، فالنادي حاليًا لا يمتلك سوى جيرارد بيكيه فقط.

الاسم الذي حاول برشلونة ضمه في يناير الماضي ولكن تراجع هو رودريجو كايو من فلامنجو البرازيلي، وقد يعود النادي الكتالوني له في الفترة المقبلة.

في الجهة اليمنى، لا يبدو مستوى نيلسون سيميدو يدعو إلى الثقة كما أنّه ليس المركز الأصلي لسيرجي روبيرتو وبالتالي قد يسعى برشلونة لإعادة إيمرسون من ريال بيتيس والاعتماد عليه على أن يكون موسى واجي بديله، خاصة وأنّ التقارير الصحفية تشير إلى أنّ البلوجرانا لا يمنع رحيل سيميدو.

على الرواق الأيسر قد يكتفي برشلونة حاليًا بوجود جوردي ألبا وجونيور فيربو.

الوسط

رحيل آلينيا والقلق من مغادرة فيدال قد يجبر إدارة برشلونة على البحث على متوسط ميدان في يناير.

الأسماء الكبيرة في خط الوسط محدودة، وربما أبرزها كريستيان إيريكسن من توتنهام ولكن الاعب يفضل الانضمام إلى ريال مدريد، كما يوجد أيضًا دوني فان دي بيك من أياكس ولكنّه قد لا يرحل في يناير.

التقارير الصحفية ربطت برشلونة بإمكانية ضم الشاب راينير جيسوس من فلامنجو والذي يحتل مركز صانع الألعاب، إلا أنّه بعمر 17 عامًا فقط ومن الصعب إدماجه في الفريق الأول.

وقد يتجه النادي الكتالوني لتصعيد ريكي بويج من الرديف ليكون الخيار الإضافي لفالفيردي في خط الوسط.

الهجوم

هو المركز الذي يتطلب تدخلًا ضروريًا من برشلونة لأجل تدعيمه في ظل كبر سن لويس سواريز وعدم وجود بديل مباشر له.

الهدف الرئيسي هو التعاقد مع لوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي ولكن من الصعب أن يتخلى الأفاعي عن مهاجم الفريق في منتصف الموسم.

ورغم وجود رغبة قوية من النيراتزوري لضم فيدال ومحاولة برشلونة أن يكون لوتارو جزءًا من الصفقة ولكن من الصعب للغاية أن تتم في يناير.

إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج، اسم أيضًا يتردد ومتوقع رحيله في يناير ولكن وكيل أعماله هو مينو رايولا وهناك خلافات كبيرة بينه وبين إدارة البلوجرانا كما أنّ مانشستر يونايتد الأقرب للتعاقد معه.

كما أيضًا ربطت التقارير الصحفية هالاند بالانضمام إلى لايبزيج الألماني ووقتها قد يتدخل برشلونة للتعاقد مع مهاجم الأخير تيمو فيرنر.

قد يلجأ برشلونة للتعاقد مع مهاجم من أصحاب الخبرات ويقبل الجلوس بديلًا مثل أوليفييه جيرو من تشيلسي أو فيرناندو ليورنتي من نابولي ولو حتى على سبيل الإعارة.