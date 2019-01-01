تقارير - إنتر يتم اتفاقه مع فيدال

هل يعود التشيلي إلى إيطاليا

أوضحت تقارير في إيطاليا أن إنتر أتم اتفاقه الشخصي مع أرتورو فيدال، بانتظر التوصل لاتفاق مع ناديه برشلونة لحسم الصفقة نهائياً.

وازدادت الحديث عن انتقال الدولي التشيلسي لصفوف النيراتزوري في الأيام الماضية، وسط حديث عن تقدمه بطلب للبلوجرانا من أجل الرحيل في يناير.

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وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر اتفق مع فيدال على عقد حتى 2022، وراتب شخصي يبلغ خمسة ملايين يورو بالموسم بداية من منتصف الموسم الجاري.

وتشير آخر التقرير أن المفاوضات مستمرة بين إنتر وبرشلونة، وأن النادي الإيطالي قد يحسم الصفقة في صورة إعارة مع إلزامية الشراء.

وأوضحت "سكاي" أن يوفنتوس دخل على الخط هو الآخر من أجل لاعبه السابق، واتصل به هاتفياً من أجل استطلاع رأيه للعودة، ولكن اللاعب يفضل الالتحاق بمدربه السابق أنطونيو كونتي بميلانو.

وبحسب "كوريري ديلا سيرا"، فيوفي عرض على برشلونة إيمري تشان من أجل تمرير الصفقة ومحاولة تجنب دفع أي مبلغ مالي.

وبزغ نجم فيدال في صفوف البيانكونيري في الفترة من 2011 وحتى 2015.