بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يتزين ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين ريال مدريد ويوفنتوس، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان ريال مدريد، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة الثامنة بعد التعادل مع الهلال، والفوز على باتشوكا، وسالزبورج، ويسعى الميرينجي، تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، لتقديم أوراق اعتماده إلى الجماهير والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة وتحقيقها، لتضاف إلى خزائن الميرينجي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على الجانب الآخر، ضمن البيانكونيري، تواجده في ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية، بعد الفوز على العين ثم الوداد، قبل أن يخسر من مانشستر سيتي.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الملعب ريال مدريد - يوفنتوس الثلاثاء 1 يوليو 2025

22:00 السعودية DAZN خالد الغول هارد روك MBC مصر 2 فارس عوض MBC أكشن راشد الدوسري

التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025

نتائج ريال مدريد ويوفنتوس في المباريات الأخيرة