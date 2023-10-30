بث مباشر: شاهد حفل الكرة الذهبية 2023 .. لحظة بلحظة

شاهد مباشرةً بالفيديو البث المباشر ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

موعد حفل الكرة الذهبية 2023، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2023

*سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة عبر beIN Sports الإخبارية وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية

ترتيب الكرة الذهبية 2023 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 30 روبن دياش مانشستر سيتي / البرتغال =28 مارتين أوديجارد آرسنال / النرويج =28 راندل كولو مواني فرانكفورت - باريس سان جيرمان / فرنسا 27 نيكولو باريلا إنتر / إيطاليا 26 جمال موسيالا بايرن ميونخ / ألمانيا 25 جوسكو جفارديول لايبزيج - مانشستر سيتي / كرواتيا 24 بوكايو ساكا آرسنال / إنجلترا 23 أندريه أونانا إنتر - مانشستر يونايتد / الكاميرون 22 كيم مين جاي نابولي - بايرن ميونخ / كوريا الجنوبية 21

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2023 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2023 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

جفارديول جاء في المركز 25 يليه ساكا ثم أونانا ثم كيم مين جاي وأخيرًا

واحتل موسيالا المركز 26 وباريلا المركز 27 بينما تشارك مواني وأوديجارد المركز 28 وجاء دياش في المركز 29.

بدأ الإعلان عن ترتيب أول 30 لاعبًا في الكرة الذهبية (طالع القائمة كاملة من هنا)

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن.

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقبًا شديدًا، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بعد تألقه في البريمييرليج، وليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق كأس العالم، وغيرهم من النجوم.

أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023، والتي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.