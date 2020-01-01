ريال مدريد وإيبار: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد إيبار في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وهي الأولى للملكي بعد العودة من توقف فيروس كورونا

ريال مدريد 0 × 0 إيبار

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هكذا وصل لاعبو الريال لملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يستضيف المباراة.

تشكيل إيبار:

يبدأ المدرب خوسيه لويس مينديليبار بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

ماركو دميتروفيتش

رافا سواريس - أنايتز أربيا - باولو أوليفيرا - روبير كوريا

سيرخيو ألفاريز - سيباستيان كريستوفورو

بابلو دي بلاسيس - إدو إسبوسيتو - فابيان أوريانا

كيكي جارسيا

البدلاء: إستيبان بورجوس - تاكاشي إنوي - بيدرو ليون - كوتي - تشارليس - سيرخيو كوبيرو - كيكي جونزاليس - يويل رودريجيز - بيدرو بيجاس - ألفارو تيخيرو - بابي ديوب - سيرجي إنريش.

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4-3-3)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو

البدلاء: جاريث بيل - دييجو ألتوبي - فيرلاند ميندي - خافي هيرنانديز - خاميس رودريجيز - إيسكو - فيديريكو فالفيردي - ألفونس أريولا - فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - ماركو أسينسيو - إيدير ميليتاو.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني من هنا...

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة للفريق العاصمي من أجل العودة للمنافسة على صدارة ترتيب الليجا مع برشلونة بعد الخسارة المفاجئة من ريال بيتيس في الجولة السابقة من الليجا قبل التوقف بفعل كورونا بعد أيام من الفوز في الكلاسيكو.

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هذه هي المباراة الأولى للنادي الملكي وإيبار أيضًا بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، ويتوقع أن يكون ذلك محفزًا للغاية لكتيبة زين الدين زيدان لإرسال رسالة للجميع أن التوقف لم يكن سلبيًا وأن الميرينجي عاد أقوى.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد الأولى بعد العودة من توقف فيروس كورونا، والتي ستكون ضد إيبار في الجولة 28 من الدوري الإسباني.