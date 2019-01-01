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فرانكفورت ينفي تلقي أي عرض لأجل يوفيتش

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Bongarts
برشلونة أقرب الأندية للتعاقد مع يوفيتش ولكن لم يقدم أي عرض رسمي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى فولفجانج ستيوبنج، عضو مجلس إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني تلقى الفريق عروضًا لأجل التعاقد مع الصربي لوكا يوفتيش خلال الصيف المقبل.

يوفيتش على ردار برشلونة بعد تألقه في الموسم الجاري وتسجيله 15 هدفًا في 18 مباراة لعبها بالدوري الألماني.

وقال ستيوبنج في تصريحات صحفية: "الأخبار المتداولة بشأن الاتفاق على بيع يوفيتش ليست صحيحة. لم نتلقى أي عرضًَا رسميًا حتى الآن من أي فريق".

وتابع: "لم يسعى أي نادي بصورة رسمية للتعاقد مع لوكا ولكني أتوقع تقبل العديد من العروض خلال الفترة المقبلة".

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مانشستر سيتي وريال مدريد بين المهتمين بالتعاقد مع اللاعب بعد تقديمه مستويات ملفتة في البوندسليجا.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ فرانكفورت وافق على بيع اللاعب لبرشلونة مقابل الحصول على 50 مليون يورو.

يوفيتش معارًا إلى فرانكفورت من بنفيكا ويمتلك الفريق الألماني بند أحقية الشراء مقابل 7 ملايين يورو.

جدير بالذكر أنّ يوفيتش سجل في تعادل صربيًا مع ألمانيا وديًا مساء الأربعاء الماضي.

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