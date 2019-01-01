بايرن ومانشستر يراقبان توخيل

المدرب الألماني يحظى بشعبية كبيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية كلاماً عن وجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، في المستقبل.

توخيل يعيش موسمه الثاني مع نادي العاصمة الفرنسية، ونجح العام الماضي في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري، ولكن خسر بطولتي الكأس وودع دوري الأبطال باكراً.

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وذكرت "ليكيب" أن ممثلين عن بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد تواصلا مع توخيل في الفترة السابقة لاستطلاع رأيه في تدريب أنديتهما بعد رحيله عن بي إس جي.

ويمتد عقد توخيل مع بي إس جي حتى 2021، ولكن المؤشرات تتحدث عن إمكانية عدم تمديده، أو حتى رحيله قبلها، في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة.

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وأورد التقرير أن بايرن ومانشستر حددا توخيل كمدرب مناسب لقيادة مشروع الفريق في المستقبل، ويقومان حالياً بمراقبة تطوره مع بي إس جي.

ونجح بي إس جي مؤخراً بقيادة توخيل في الانتصار على ريال مدريد بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.