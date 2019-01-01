إيكاردي يتحكم في مصيره مع باريس سان جيرمان

بند في عقد اللاعب يسمح له بمغادرة سان جيرمان

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يتحكم ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، في مستقبله مع بطل الدوري الفرنسي ولديه الحق في الرحيل متى شاء والعودة إلى إنتر.

إيكاردي انضم على سبيل الإعارة إلى صفوف سان جيرمان لمدة موسم واحد قادمًا من إنتر.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إنّ باريس سان جيرمان وضع بندًا في عقد إيكاردي يسمح له بالتوقيع على عقد انتقال عقب انتهاء الموسم الجاري مقابل 70 مليون يورو.

وأوضحت أنّ نادي العاصمة الفرنسي لن يتمكن من تفعيل هذا البند سوى بعد الحصول على موافقة اللاعب نفسه.

ويستطيع اللاعب إنهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان وقتما شاء ليعود مرة أخرى إلى إنتر والأمر يتعلق بمدى حصول صاحب الـ 26 عامًا على دقائق للعب.

ويشارك إيكاردي بانتظام نظرًا لإصابة كيليان مبابي وإيدنسون كافاني وقاد هاجم سان جيرمان أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.