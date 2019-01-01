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نيمار يخصص جزءاً من راتبه لأصدقائه

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نيمار يساعد المقربين منه على طريقته
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن البرازيلي نيمار يخصص جزءاً من راتبه مع باريس سان جيرمان لمجموعة مقربة من أصدقائه.

واستمر نيمار في صفوف بي إس جي هذا الصيف بعد محاولات اللاعب العودة مجدداً إلى صفوف فريقه القديم برشلونة، ولكن دون نجاح.

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وذكرت "موندو" أن نيمار يدفع 11 ألف يورو شهرياً لخمسة من أصدقائه من البرازيل، والذين يعيشون معه في باريس بمنزله.

الأصدقاء الخمسة هو جيلمار سيبولا، والذي يعمل كمصور لنيمار ومستشار تسويقي، وألفارو كوستا، سفير اللاعب، جييلرمي بياتا، منظم الحفلات ومرافقه إليها، والثنائي جو أمانشيو وجوستافو ألميدا من شركة NRC سبورت.

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وأكدت الصحيفة أن الخماسي يعيش مع نيمار ويتقاضى الراتب المذكور نظراً للصداقة الوطيدة بينهم والنجم البرازيلي منذ زمن طويل.

وعاد نيمار الأسبوع الماضي للمشاركة مع بي إس جي في لقاء ستراسبورج الذي شهد تسجيله هدف الانتصار الوحيد.

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