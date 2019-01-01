باولينيو يخطب ود مورينيو

اللاعب متواجد في الصين

أفادت تقارير تقارير بأن البرازيلي باولينيو، لاعب جوانجزو، يعمل على العودة لأوروبا من جديد بعد تجربته الأخيرة في صفوف برشلونة.

باولينيو عاد لصفوف جوانجزو في 2018 بعدما أمضى عاماً مع البلوجرانا، وقبله كان مع نفس الفريق الصيني لموسمين بعدما انضم له من توتنهام.

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وذكر "إف سي إنتر نيوز" أن وكلاء اللاعب عرضوا خدماته على كلاً من إنتر وتوتنهام من أجل إعادته للقارة العجوز من جديد.

وأوضح التقرير أن الناديين رفضا ضم اللاعب بسبب راتبه المرتفع، والذي يبلغ 15 مليون يورو سنوياً بالوقت الراهن في الصين.

ويمتد عقد البرازيلي مع جوانجزو حتى 2023، ولكن التقرير أكد أن اللاعب يريد العودة من جديد للعب في الدوريات الأوروبية.

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وانضم باولينيو إلى صفوف ناديه الصيني مقابل 42 مليون يورو بعدما تحولت إعارته لانتقال نهائي في الأشهر الماضية.

وتحدثت التقارير عن رغبة عدد من اللاعبين بالانضمام لصفوف توتنهام بعد قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو، وعلى رأسهم، زلاتان إبراهيموفيتش.