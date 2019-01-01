باكايوكو لا يستبعد العودة لتشيلسي الموسم القادم

أبدى أيضاً استعداده للبقاء مع ميلان من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا

أكد تيموي باكايوكو لاعب وسط ميلان الإيطالي، أنه يريد خوض تجربة اللعب بدوري أبطال أوروبا مع الفريق، لكنه لا يمانع العودة لتشيلسي.

باكايوكو رحل عن البلوز الصيف الماضي منتقلاً إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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وبعد بداية متعثرة أصبح الفرنسي واحداً من أفضل لاعبي الروسونيري في الفترة الأخيرة، وسط مزاعم حول قيام ميلان بضمه بشكل نهائي.

وقال باكايوكو عن هذه الإمكانية:"أحظى بموسم جيد جداً وأشعر بالامتنان تجاه ميلان لمساعدتهم لي وسط حملة من الانتقادات".

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وأضاف:"من الطبيعي توقع المزيد مني، ولا يمكنني التفكير كثيراً في المستقبل، سأبذل كل ما لدي لمساعدة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا، أريد سماع نشيد البطولة في سان سيرو".

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وتابع:"قبل كل شيء سنرى ماذا سيحدث مع تشيلسي، لدي عقد بهذا النادي المهم جداً بالنسبة لي، أخبروني الصيف الماضي بأنني لست ضمن خططهم ولكن قد يحدث أي تغيير في المستقبل".

جدير بالذكر أن تشيلسي يعاني عقوبة الحظر من الانتقالات لفترتين قادمتين، مما يفتح الأبواب أمام عودة باكايوكو لتعويض العجز عن ضم صفقات جديدة.