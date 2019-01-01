باريس سان جيرمان يرفض مشاركة مبابي في أولمبياد طوكيو 2020

المدير الرياضي للفريق الفرنسي غير متحمساً لمشاركة نجمه في الألعاب الأولمبية

مازالت مشاركة مبابي في بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في محل شك خاصة أن القرار النهائي سيكون في يد ناديه باريس سان جيرمان.

وتأهل المنتخب الفرنسي، للمشاركة في الأولمبياد القادمة عن قارة أوروبا برفقة إسبانيا وألمانيا ورومانيا.

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ومن الواضح أن رغبة اللاعب هي المشاركة في البطولة التي تستضيفها اليابان الشهر القادم، كما كشف رئيس الاتحاد الفرنسي.

وقال نويل لوجراي رئيس الاتحاد الفرنسي: "أظهر كيليان مبابي رغبته لنا في المشاركة في تلك البطولة، ولكنه ليس معنا حتى الآن، سيتوجب علينا التحدث إلى باريس سان جيرمان".

وواصل: "سيكون هناك عواقب على الفريق، خاصة أن اللاعب سيتواجد مع ديدييه ديشان في بطولة اليورو مع المنتخب الأول قبل الأولمبياد".

وفي سياق متصل، أبدى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس عدم موافقته على مشاركة اللاعب في البطولة التي تستضيفها اليابان الصيف القادم.

وقال ليوناردو: "يجب أن نحمي لاعبنا، هو بحاجة إلى الراحة، سنتحدث بهدوء مع الاتحاد الفرنسي وسننظر في جميع الجوانب".

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وأردف: "مشاركته ستكون أمراً صعباً، جدول المباريات مزدحم للغاية للأسف هناك العديد من المباريات في الموسم، كل هذا الضغط يتسبب في إصابة اللاعبين".

جدير بالذكر أن الأولمبياد ستكون في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس القادم، ومن قبلها بطولة اليورو من 12 يونيو وحتى 12 يوليو، وبداية الدوري الفرنسي في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس.