ليوناردو: نيمار يخضع لنظامنا ولا تسألوا توخيل عن الانتقالات

ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يؤكد على سعادته بما يقدمه نيمار دا سيلفا من مستويات مع الفريق.

أعرب ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن سعادته الغامرة بما يقدمه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رفقة الفريق في الأسابيع الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليوناردو وأكد خلالها أن النادي يملك نظامًا صارمًا يجبر الجميع على تقديم أفضل ما لديهم طوال الوقت.

وقال ليوناردو: "أعتقد أن نيمار يظهر الكثير من المجهود في كل الجوانب سواء البدنية أو الذهنية، هو يحاول طوال الوقت".

توخيل: سعيد بعودة نيمار وأتفهم موقف مبابي

وأضاف: "نظام باريس سان جيرمان يجبر الجميع على العودة لتقديم أفضل ما لديهم رأينا ثنائية مبابي وأداء إيكاردي وكافاني أيضًا وسارابيا ودي ماريا".

وأكمل: "لدينا أيضًا توازنًا رائعًا في الخطوط الخلفية، لكن نيمار لا يزال أمامه الكثير من العمل عليه القيام به وأرى رغبة حقيقية منه في العودة لأفضل ما لديه".

وأنهى تصريحاته عن توخيل: "سأطلب منكم عدم سؤاله عن سوق الانتقالات من جديد هذا شأن النادي، يمكنكم أن تسألوه عن الجانب الفني، أما سوق الانتقالات بالنسبة لنا فهو عبارة عن فرصة لكن في النهاية المجموعة المتواجدة في الوقت الحالي متكاملة بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد حقق الفوز مساء الأمس على نظيره سانت إيتيان بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الفرنسي .