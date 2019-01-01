نيمار: لا ألعب لأكون رقم 1 ولماذا أرحل من باريس؟!

نيمار يكشف عن أهدافه مع باريس سان جيرمان

أكد نيمار، لاعب باريس سان جيرمان أنه لا يلعب كرة القدم ليكون اللاعب رقم 1، مشيراً إلى أن هدفه هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس.

صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، أجرت حواراً مع اللاعب البرازيلي نستعرضه معاً في الأسطر التالية.

ليوناردو: نيمار يخضع لنظامنا ولا تسألوا توخيل عن الانتقالات

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "أنا لا ألعب كي أكون اللاعب رقم 1 في العالم، أنا ألعب لأنني أحب كرة القدم وأشعر بالسعادة بها، كل مرة أكون على الملعب أبذل 100% من مجهودي".

وواصل: "هناك أشخاص قليلون يعرفون من هو نيمار الحقيقي، هم والدي وأصدقائي المقربين ما يراه الجمهور أو يسمعه مختلف تماماً عن الحقيقة، نيمار الحقيقي هو شخص هادئ وسعيد ويحب عائلته وأصدقائه أنا أحب الاستمتاع بالحياة".

وتطرق صاحب الـ 27 عاماً، للحديث عن مستقبله مع فريقه وقال: "لماذا أرغب في الرحيل عن باريس؟!، مازال لديّ عامين في عقدي ونحن نواصل التطور علينا فقط الحفاظ على تركيزنا، لنحقق هدفنا ونفوز بدوري أبطال أوروبا".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وعلى الصعيد الأوروبي سيلعب أمام بوروسيا دورتموند في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.