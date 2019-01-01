بارما يقترب من ضم لاعب ميلان السابق

بارما يواصل سعيه لتعزيز صفوفه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يقترب نادي بارما الإيطالي، من تعزيز خط وسطه، بضم متوسط الميدان السلوفاكي، يوري كوتشكا لاعب طرابوزن سبور التركي.

ومن المتوقع أن يعلن الجيالوبولو عن الصفقة خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة، بضم اللاعب من صفوف النادي التركي.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية والتركية، فإن اللاعب في طريقه للخضوع للفحص الطبي ومن ثم توقيع عقود الانتقال حتى صيف 2022.

وسبق لكوتشكا أن لعب لصفوف جنوى وميلان، حيث قضى مع جنوى 5 مواسم، ومن ثم لعب للروسونيري موسمين، حقق خلالها لقب السوبر الإيطالي عام 2016.

فريق ميلان يصل إلى مقر نادي الاتحاد لخوض مرانه الأول استعداداً لـ #السوبر_الإيطالي ⚽️



(📸: @gsaksa) pic.twitter.com/DrxZKq5GBs — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 13, 2019

وخاض السلوفاكي 171 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 13 هدفًا بقميص الفريقين.

الدولي السلوفاكي سيتم عامه الـ32 الشهر المقبل، حيث لعب لمنتخب بلاده 63 مباراة دولية سجل 7 أهداف، وشارك في يورو 2016 الأخيرة.