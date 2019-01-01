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بارما يقترب من ضم لاعب ميلان السابق

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بارما يواصل سعيه لتعزيز صفوفه

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يقترب نادي بارما الإيطالي، من تعزيز خط وسطه، بضم متوسط الميدان السلوفاكي، يوري كوتشكا لاعب طرابوزن سبور التركي.

ومن المتوقع أن يعلن الجيالوبولو عن الصفقة خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة، بضم اللاعب من صفوف النادي التركي.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية والتركية، فإن اللاعب في طريقه للخضوع للفحص الطبي ومن ثم توقيع عقود الانتقال حتى صيف 2022.

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وسبق لكوتشكا أن لعب لصفوف جنوى وميلان، حيث قضى مع جنوى 5 مواسم، ومن ثم لعب للروسونيري موسمين، حقق خلالها لقب السوبر الإيطالي عام 2016.

وخاض السلوفاكي 171 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 13 هدفًا بقميص الفريقين.

الدولي السلوفاكي سيتم عامه الـ32 الشهر المقبل، حيث لعب لمنتخب بلاده 63 مباراة دولية سجل 7 أهداف، وشارك في يورو 2016 الأخيرة.

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