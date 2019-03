هل تعمد راموس الغياب أمام أياكس لتصوير فيلم؟

تحدثت تقارير صحفية عن أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، تعمد الإيقاف والغياب عن لقاء العودة أمام أياكس بدوري الأبطال من أجل تصوير فيلم وثائقي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي راموس لمباراتين بعد تصريحاته بعد مباراة الذهاب بين الفريقين والتي اُعتبرت أنه قصد بيها تعمده الحصول على الإنذار والغياب.

وقالت "روسيا اليوم" وعدة مصادر أخرى أن راموس كان عازماً على الغياب عن لقاء العودة من أجل التواجد في مدرجات "سانتياجو برنابيو" وتصوير جزء من الوثائقي.

ما هي القيمة الفعلية لفرقة أياكس التي أطاحت بريال مدريد؟

وشوهد راموس في مدرجات ملعب اللقاء مساء الأربعاء وهو محاطاً بالكاميرات أثناء متابعته المباراة التي خسرها فريقه وودع على إثرها البطولة.

Sergio Ramos was recording a documentary about himself tonighthttps://t.co/BgtwsfPWOr