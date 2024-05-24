أخبار دوري روشن السعودي اليوم | أول صفقة ورحيل مدرب على الهواء و"البروستد" يفجر غضب الشباب!

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 24 مايو 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 24 مايو 2024..

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"ليس شرطًا أن تكون مدربًا" .. خطة جديدة من القادسية لخطف مورينيو بعد العروض التركية!

أثبت نادي القادسية جديته في التمسك بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل تولي منصب في النادي خلال المرحلة المُقبلة. (طالع التفاصيل)

الوحدة يعلن عن رحيل مدربه في نهاية الموسم

أكد توفيق تونسي، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الوحدة، عن تأكد رحيل المدرب اليوناني دونيس، عن الفريق مع نهاية الموسم، مؤكدًا أن النادي لا يرغب في تجديد عقده، وهو لن يكون مدربًا للوحدة بالموسم المقبل.

وأوضح تونسي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن تصريحات المدرب دونيس بشأن أزمات النادي "مغلوطة"، مبديًا سعادته بضمان الوحدة بقاءه في دوري روشن السعودي، خلال الموسم المقبل.

خطفها من بين أنياب روما .. القادسية يشعل الانتقالات ويضم نجم كالياري

بدأ القادسية موسم الانتقالات الصيفية مبكرًا، بعدما فاجئ الجميع بأولى صفقاته استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بالتعاقد مع أحد أبرز النجوم في نادي كالياري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

"بروستد ودجاج" .. غضب بسبب السخرية من نادي الشباب!

سخر نادي الاتفاق من نظيره القادسية، بعد المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، بالجولة 33 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"سنخسر أمام فريق درجة ثالثة" .. تعليق غريب من مدرب ضمك بعد هزيمة الاتحاد!

عبر الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لنادي ضمك، عن غضبه الكبير بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه على يد نادي الاتحاد، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أسطورة ريال مدريد: طالبت إيسكو برفض برشلونة وهذا موقفي من الذهاب للسعودية!

كشف النجم الهولندي السابق رود فان نستلروي، عن موقفه من إمكانية ذهابه للتدريب في السعودية، مبديًا رأيه في التجربة التي قضاها مؤخرًا مع ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

SHAHID