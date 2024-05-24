خطفها من بين أنياب روما .. القادسية يشعل الانتقالات ويضم نجم كالياري

نادي القادسية يعلن عن الصفقة رسميًا

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بدأ القادسية موسم الانتقالات الصيفية مبكرًا، بعدما فاجئ الجميع بأولى صفقاته استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بالتعاقد مع أحد أبرز النجوم في نادي كالياري الإيطالي.

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وبدأ القادسية صفقاته بشكل رسمي بعدما حسم الصعود إلى دوري روشن قادمًا من دوري يلو للدرجة الأولى الذي توج بها.

وأعلن القادسية بشكل رسمي عن حسم التعاقد مع ناهيتان نانديز لاعب وسط أوروجواي لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث سينضم إلى الفريق بداية من 1 يوليو القادم.

وكان نجم كالياري قريبًا من الانضمام إلى نادي روما، حيث أكدت مصادر صحفية على أنه أتم اتفاقه بالفعل مع الذئاب، ولكن نجح القادسية في حسم التعاقد معه.

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وكان جيسولفي المدير الرياضي الجديد لروما، قد أكد على أن ناديه اتفق مع نانديز على ضمه، قبل دخول القاسية في مفاوضات معه ليحسم الصفقة لصالحه.

ولعب نانديز مع كالياري 165 مباراة، سجل فيها 6 أهداف، وصنع 18 هدفًا.

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