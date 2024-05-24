"بروستد ودجاج" .. غضب بسبب السخرية من نادي الشباب!

شاهد كيف سخر نادي الاتفاق مع الشباب

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سخر نادي الاتفاق من نظيره القادسية، بعد المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، بالجولة 33 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وحقق الاتفاق الفوز على نظيره الشباب بهدف دون رد، خلال المواجهة القوية التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الاتفاق بالدمام.

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عقب المباراة، صورة لمجموعة من الدجاج، معلقًا عليها: "نهاية العرض، وصلنا إلى نهاية العرض ليلة سعيدة"، قبل أن يقم النادي الشرقي بحذفها.

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وعبر الإعلامي بدر الصقري عن غضبه الشديد بسبب تغريدة الاتفاق، حيث قال عبر قناة SSC: "عندما يترك الحبل على الغارب هذا هو النتاج الطبيعي مثل هذه التغريدات، ومركز الإعلامية في الأندية تحتاج إلى لائحة تشريعية وتنظيمية، تحفظ على الأقل قيمة وسطنا".

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وأضاف الصقري: "المناكفات بين الأندية والطقطقة الخفيفة جميلة، ولكن اليوم تغريدة الاتفاق في الحضيض".

واختتم بدري الصقري تصريحاته قائلًا: "والأمر عيب ولا يليق باسم نادي الاتفاق، بروستد ودجاج وخرابيط فاضية عيب ما يحدث".

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