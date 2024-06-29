أخبار الهلال اليوم | برتغالي جديد في جهاز جيسوس وحقيقة تمرد ميتروفيتش بعد اليورو!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 29 يونيو 2024.
"أشعر بالملل!" .. حقيقة انقلاب ميتروفيتش على الهلال بعد "نكسة اليورو"
"الهلال ليس على مستوى الأندية الإنجليزية".. هكذا صرح النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم العملاق السعودي؛ بعد توديعه مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مع منتخب بلاده.
"مسؤول كبير ظلمني" .. محمد الدعيع يكشف كواليس استبعاده من كأس العالم 2006
كشف محمد الدعيع، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن تعرضه للظلم من قِبل أحد المسؤولين الكبار، والذي حرمه من المشاركة، ولو لدقائق معدودة مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 2006.
بعد جدل لا يتوقف .. موعد إخطار أندية دوري روشن بـ"ميزانيات الصيف"!
تستعد أندية دوري روشن السعودي، نحو التعرف على تفاصيل ميزانية التعاقدات الصيفية، في إطار الاستعداد للميركاتو الصيفي، الذي ينطلق في 18 يوليو المُقبل.
"صلاح سيتفوق على محرز ودي بروين لن يفيد الكبار" .. نصائح مصرية لأندية دوري روشن!
وجه المحلل الرياضي المصري أحمد عفيفي، نصائح لأندية دوري روشن السعودي، حول الصفقات التي يتمنى قدومها إلى المملكة، خلال موسم الميركاتو الصيفي.
بعد الثلاثية .. الهلال يعوض رحيل معاوني جيسوس بـ"برتغالي جديد"!
قرر مسؤولو نادي الهلال، تسليح كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، بعنصر برتغالي جديد، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، حيث يستعد الفريق لبدء تحضيراته لموسم النخبة الآسيوية.
شقيق جارناتشو يرد على مزاعم انتقاله للهلال والأهلي .. ويحرض ضد زملائه في مانشستر يونايتد!
حسم روبرتو جارناتشو، شقيق أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، الجدل المثار حول موقف شقيقه من العروض السعودية المقدمة له.
تنفيذًا لشروط اتحاد الكرة .. أندية السعودية تطارد صفقة واعدة من الدوري الفرنسي!
تتحرك أندية الدوري السعودي بشكل مكثف في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للتعاقد مع صفقات قوية، بينما تركز على ضم لاعبين من صغار السن.
فيديو | علي البليهي يتسبب في بكاء طفلة من جماهير الهلال!
يحظى علي البليهي، لاعب الهلال ومنتخب السعودية، بشعبية كبيرة لدى جماهير الزعيم، في ظل ما قدمه من لقطات مضيئة مع الفريق.
روبن: ميسي هو الأفضل في التاريخ دون الحاجة لـ"حيل" رونالدو ونيمار!
يؤمن النجم الهولندي السابق آريين روبن، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس بحاجة للقيام بأي حيل من أجل العبور من اللاعبين ومراوغتهم، وهذا ما يميزه عن أي لاعب آخر.
"أشعر أنني أخاطب أغبياء" .. خليل البلوشي ينفجر غضبًا بعد تصريحاته عن شعبية الهلال والنصر
أبدى المعلق الرياضي خليل البلوشي، غضبه من التعليقات التي انهالت عليه من متابعيه، بعد حديثه عن فارق الشعبية بين الهلال والنصر في السعودية.