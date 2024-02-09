أخبار الهلال اليوم | هدف الزعيم الجديد .. وفهد بن نافل يحدد مستقبله

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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فهد بن نافل يكشف هدف الهلال القادم بعد إسقاط النصر .. وسامي الجابر يرد على شعوره بـ"الغيرة"

أعرب فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز على النصر، والتتويج بلقب كأس "موسم الرياض" الودية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | كرر تصرفه "اللا أخلاقي" و"قلة احترام" على تكريم النصر .. كريستيانو رونالدو خارج السيطرة بعد خسارة موسم الرياض

سيطرت العصبية والانفعال على البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، خلال ديربي كأس موسم الرياض أمام الهلال، بعد سقوط فريقه مهزومًا. "اقرأ التفاصيل"

بعد أن فضحهم أمام الرأي العام .. روبرتو مانشيني يحضر مفاجأة غير متوقعة لسلمان الفرج وثلاثي النصر

بعد إثارته ضجة كبرى واتهامهم أمام الرأي العام.. يبدو أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، يحضر مفاجأة للسداسي المستبعد من الأخضر، أو فيما عُرِفوا بـ"المتمردين". "اقرأ التفاصيل"

فيديو | رغم إهانته شعار الهلال بـ"حركة فاضحة" .. كريستيانو رونالدو لم ينس إنسانيته مع جماهير الزعيم

يتعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لحملة هجوم عنيفة حاليًا، من جماهير الهلال؛ على خلفية أحداث ديربي الرياض. "اقرأ التفاصيل"

فهد بن نافل يتهكم على سعود الصرامي .. حسم جدل رحيله عن رئاسة الهلال رسميًا

حسم فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، الجدل الدائر خلال الفترة الماضية حول رحيله عن منصبه وعزمه التقدم باستقالته. "اقرأ التفاصيل"

"ما يعرف يلعب كرة القدم" .. سخرية يوسف الثنيان خلال لقاء الهلال والنصر!

سخر يوسف الثنيان أسطورة نادي الهلال، خلال تواجده في ملعب كينغدوم أرينا، لمتابعة مباراة الهلال ضد النصر، في بطولة كأس موسم الرياض، من بعض اللاعبين بطريقة غير مباشرة! "اقرأ التفاصيل"

بعد اشتباكهما .. نجم الهلال يسخر من أندرسون تاليسكا ويصفه بـ"المهرج"!

شهدت مباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض، مشادة تطورت إلى اشتباك بين الثنائي البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر للزعيم، وأندرسون تاليسكا صانع ألعاب العالمي. "اقرأ التفاصيل"

العقدة عمرها 16 عامًا .. عندما تجرع كريستيانو رونالدو الهزيمة الأولى من الهلال

هزيمة أخرى تلقاها كريستيانو رونالدو رفقة فريقه النصر أمام الهلال، وذلك عندما التقيا في كأس موسم الرياض مساء أمس الخميس، ولكن العقدة عمرها 16 عامًا وليست وليدة انتقال النجم البرتغالي إلى العالمي! "اقرأ التفاصيل"

فيديو | علي البليهي يسخر من النصر بتعليق صادم!

واصل علي البليهي مدافع نادي الهلال السخرية من نادي النصر، بعدما أطلق تعليقًا صادمًا بعد التتويج ببطولة كأس موسم الرياض! "اقرأ التفاصيل"

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