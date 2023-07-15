أخبار الهلال اليوم | نيفيش يفتتح سجل أهدافه، والإصابة تُبعد صالح الشهري طويلًا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 يوليو 2023.
نيفيش يُسجل في فوز الهلال وديًا على ولفسبرجر
حقق الهلال انتصارًا بنتيجة 2-1 على ولفسبرجر النمساوي في اللقاء الودي الذي أقيم أمس في النمسا.
وسجل روبن نيفيش وسالم الدوسري هدفي الزعيم في المباراة التي شهدت مشاركة المدافع الجديد خاليدو كوليبالي.
الهلال كان قد فاز وديًا على لاندسكرون النمساوي 6ـ0 وجوريكا السلوفيني 2ـ0.
الإصابة تُبعد صالح الشهري عن الهلال 6 أسابيع
أعلن الهلال رسميًا غياب مهاجمه صالح الشهري لمدة 4-6 أسابيع بعدما أظهرت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة عضلية.
المهاجم السعودي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في المباراة الودية أمام جوريكا السلوفيني الثلاثاء الماضي.
أرقام مرعبة .. الهلال يتفق مع ميتروفيتش وفولهام يُحدد السعر المطلوب
يبدو أن الهلال وضع يديه بالفعل على مهاجمه الجديد لموسم 2023-2024، حيث أفاد خبير الانتقالات نيكولو شيرا أن النادي السعودي توصل لاتفاق بالفعل مع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.
السومة يقترب من ناديه الجديد والأهلي يُفاوض الهلال لتعويضه
لم يعد هناك مجالًا للشك في انتهاء قصة السوري عمر السومة مع ناديه الأهلي السعودي، حيث أكدت جميع المصادر المتابعة نية الإدارة الجديدة التخلص من اللاعب بعد عودته من الإعارة مع العربي القطري.
"من يُوزع النجوم على الأندية الأربعة؟" .. الكشف عن أخطر أسرار المفاوضات السعودية
من منح الاتحاد كريم بنزيما ونجولو كانتي ووجه خاليدو كواليبالي وروبن نيفيش نحو الهلال؟ .. ذلك السؤال الأهم الذي يشغل بال الجمهور السعودي فيما يخص صفقات النجوم والمفاوضات الجارية معهم.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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