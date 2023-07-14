أرقام مرعبة .. الهلال يتفق مع ميتروفيتش وفولهام يُحدد السعر المطلوب

الهلال وضع يديه على المهاجم المطلوب

يبدو أن الهلال وضع يديه بالفعل على مهاجمه الجديد لموسم 2023-2024، حيث أفاد خبير الانتقالات نيكولو شيرا أن النادي السعودي توصل لاتفاق بالفعل مع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

الهلال قدم عرضًا مبدئيًا للنادي الإنجليزي لشراء المهاجم الصربي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض، وأفادت صحيفة الشرق الأوسط أنه تقدم بعرض ثانٍ بـ30 مليونًا لكنه رُفض كذلك، وأضافت أن ميتروفيتش شخصيًا تحدث مع توني خان، مدير كرة القدم في فولهام ليطلب منه الموافقة على العرض السعودي بعد خدمته للنادي على مدار المواسم الـ6 الماضية.

شيرا أكد مساء اليوم عبر تويتر أن الهلال توصل لاتفاق مع ميتروفيتش على توقيع عقد يمتد حتى عام 2026 مقابل حصوله على 25 مليون يورو سنويًا، مشيرًا إلى أن الزعيم سيعمل الآن على إيجاد الاتفاق مع فولهام.

وأوضح شيرا أن النادي الإنجليزي يطلب 50 مليون يورو للتخلي عن لاعبه صاحب الـ28 عامًا، وهو ما يجعل الصفقة قريبة من النهاية السعيدة خاصة مع الضغط الذي يُمارسه اللاعب على إدارة ناديه للموافقة على رحيله.

الهلال كان قد تخلى عن مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو بعدم تجديد عقده الذي انتهى هذا الصيف، واستبعد كذلك مهاجمه المالي موسى ماريجا من معسكر الإعداد في النمسا، وقد عاد للرياض تمهيدًا لرحيله.

يُشار إلى أن ميتروفيتش، وهو الهداف التاريخي لمنتخب صربيا، يلعب في صفوف فولهام منذ يناير 2018 وقد أحرز 111 هدفًا وصع 25 آخرين خلال 205 مباريات رسمية.