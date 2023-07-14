السومة يقترب من ناديه الجديد والأهلي يُفاوض الهلال لتعويضه

قصة العقيد مع الراقي شبه انتهت

لم يعد هناك مجالًا للشك في انتهاء قصة السوري عمر السومة مع ناديه الأهلي السعودي، حيث أكدت جميع المصادر المتابعة نية الإدارة الجديدة التخلص من اللاعب بعد عودته من الإعارة مع العربي القطري.

السومة لم يلعب مع الأهلي في دوري يلو الموسم الماضي بل قضاه في الدوري القطري، وقد طلب العربي استمراره لنجاحه الكبير هناك وأكدت قنوات الكأس القطرية أن الاتفاق بين الأطراف جميعًا بات قريبًا جدًا.

من جانب آخر، كشف الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، عن فشل مفاوضات الشباب للتعاقد مع مهاجم الهلال موسى ماريجا، والذي بات رحيله عن الزعيم مؤكدًا عقب استبعاده من معسكر النمسا الإعدادي للموسم الجديد وعودته للرياض بقرار فني من المدرب جورج جيسوس.

الميدان الرياضي أشار إلى أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع الهلال للتعاقد مع ماريجا، مضيفًا أن اللاعب يُثير كذلك اهتمام الريان القطري.

يُذكر أن صاحب الـ32 عامًا لعب مع الهلال 75 مباراة وساهم في 32 هدفًا مع الفريق على مدار موسمين.



