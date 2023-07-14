"من يُوزع النجوم على الأندية الأربعة؟" .. الكشف عن أخطر أسرار المفاوضات السعودية

تامر أبو سيدو
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دوري روشن السعوديانتقالاتالأهليالإتحادالهلالالنصر

وُصف الأمر بـ "كذبة الميركاتو"

من منح الاتحاد كريم بنزيما ونجولو كانتي ووجه خاليدو كواليبالي وروبن نيفيش نحو الهلال؟ .. ذلك السؤال الأهم الذي يشغل بال الجمهور السعودي فيما يخص صفقات النجوم والمفاوضات الجارية معهم.

الصحفي عناد الرشيد كشف عبر تويتر عن أخطر أسرار المفاوضات السعودية مع النجوم الناشطين في أوروبا للانضمام لأندية دوري روشن السعودي، وهو المسؤول عن توجيه اللاعبين نحو الأندية وإن كان اللاعب مُسير أم مُخير.

الرشيد أكد عبر تويتر أن النجوم القادمين لدوري روشن لا يختارون أنديتهم، بل يتم توجيههم من المفاوض السعودي، واصفًا الحديث عن عكس ذلك بأنه "كذبة الميركاتو".

إذ كتب "كذبة الميركاتو: اللاعب يختار وجهته من بين الأندية الأربعة بعد نجاح المفاوضات. الحقيقة أن اللاعب يُسيّر وليس له خيار".

يُشار إلى أن الجمهور النصراوي والأهلاوي شن عدة حملات ضد صندوق الاستثمار ورابطة دوري المحترفين لشعورهم بالظلم ومحاباة الهلال والاتحاد على حساب النصر والأهلي.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 2984كريم بنزيما
  • 399خاليدو كوليبالي
  • 594روبرتو فيرمينو
  • 283نجولو كانتي
  • 957مارسيلو بروزوفيتش
  • 706صفقة أخرى
5923 الأصوات

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