أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم يقترب من الرحيل .. وجورج جيسوس يُرعب الجماهير!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 4 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 4 مايو 2024.

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"انتبه يا ميشايل!" .. صرخة نجم الهلال تثير ضحك الجماهير في مباراة التعاون

أثار الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الهلال، ضحك جماهير الزعيم، في لقطة خلال مباراة التعاون، في مسابقة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بعدما هدد بالانتحار .. الهلال يطلق سراح لاعبه البرازيلي باتفاق نهائي مع كروزيرو

كشفت تقارير صحفية، عن موقف ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال السعودي المعار إلى كروزيرو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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"المواجهة متكافئة مع الهلال" .. نجم النصر السابق يشتبك مع الحبسي قبل نهائي كأس الملك

دخل سعد الحارثي، نجم النصر السابق، في نقاش حاد مع العماني علي الحبسي، حارس الهلال السابق، بشأن الصراع المرتقب بين عملاقي الكرة السعودية قبل مباراة نهائي كأس الملك. "اقرأ التفاصيل"

نيشيمورا يفجر الصراع .. وليد الفراج ينهي الحلقة بسبب أزمة الهلال والتحكيم!

نشبت مشادة حادة بين الإعلاميين عبد الله فلاتة وعبد العزيز الزلال، خلال حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "إم بي سي أكشن"، بسبب الحديث عن أزمات التحكيم. "اقرأ التفاصيل"

"كيف أقصى الهلال؟" .. العين الإماراتي يخسر بطولة جديدة والآسيوية أمل كريسبو الأخير!

"الآسيوية أو موسم صفري!".. هكذا بات الأمل الأخير لفريق الكرة بنادي العين، الذي خسر لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد السقوط أمام الوحدة الذي توج باللقب. "اقرأ التفاصيل"

رغم الهجوم على اللاعب .. الهلال يستفز الاتحاد بـ"كرسي سعود عبدالحميد"

بقصد أو بدون قصد.. نادي الهلال السعودي يبدو أنه قرر مواصلة "استفزاز" عملاق جدة الاتحاد؛ بعد كلاسيكو المملكة الكبير. "اقرأ التفاصيل"

"يملك عروضًا أوروبية عديدة" .. نجم الهلال قد يرحل قريبًا!

بات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مرشحًا قويًا للرحيل، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

جيسوس يرعب جماهير الهلال بشأن عقده.. ويؤكد: لا أعرف موعد نهائي كأس الملك!

لا يزال البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، يثير القلق بين جماهير الزعيم، حول عقده مع النادي، والذي يشرف على النهاية. "اقرأ التفاصيل"

ميتروفيتش يكشف أسرارًا شخصية مثيرة .. ويتجنب الوقوع في "كارثة" جيسوس مع الهلال!

كشف النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، أسرارًا شخصية مثيرة؛ بعد الفوز على التعاون، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

التعاون ضد الهلال| "قرصة أذن" أعادت ثنائي الزعيم للطريق الصحيح .. والاتحاد ظالم يا سعود عبدالحميد

بعد كل مباراة أصبحنا نعيد طرح نفس السؤال "من الذي يستطيع إيقاف الهلال؟!"؛ حيث أنه بعد وصولنا إلى الجولة الـ30، لا يزال الفريق الأزرق، محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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