أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم يعرض نفسه على فنربخشه .. ولفتة رائعة من علي البليهي بالكويت

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024.

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مفاجأة .. ثنائي الهلال والأهلي يعرض نفسه على فنربخشه

يبدو أن السوق التركي أصبح وجهة للنجوم العالميين، الذين اقتربوا من مغادرة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو في صيف العام القادم. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | "رفض المغادرة قبل تلبية طلبه!" .. لفتة رائعة من علي البليهي مع مشجع كويتي

وسط كل الانتقادات التي يتعرض لها، بسبب أخطائه داخل المستطيل الأخضر؛ قام علي البليهي، قلب دفاع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ونادي الهلال، بـ"لفتة رائعة" مع مشجع كويتي شاب. "اقرأ التفاصيل"

"هناك من هم أسوأ منه" .. انهيار القيمة السوقية لنيمار بشكل مرعب ولكن!

"مسيرة نيمار دا سيلفا جونيور في انهيار مستمر!".. هكذا تم وصف حالة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد الكشف عن "قيمته السوقية" الجديدة. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"الإدارة أبلغتني بهذا الأمر عن نيمار!" .. وكيل رينان لودي يكشف مصيره مع الهلال رسميًا

كشف بابلو ميراندا، وكيل أعمال رينان لودي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن كواليس اجتماعه مع إدارة الزعيم؛ لحسم مستقبل اللاعب رسميًا. "اقرأ التفاصيل"

"بعد استخدام جدته للسخرية منه" .. الهويدي يصالح نجم الهلال: سأذهب إلى بيته بـ"الحاشي" في هذه الحالة!

قدّم ناصر الهويدي، رئيس مجلس إدارة الباطن الأسبق، الناقد الرياضي الحالي، وعدًا على الهواء مباشرة؛ وذلك بعد سخريته من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"يُريد شيئًا واحدًا فقط" .. وكيل أعمال فرينكي دي يونج يحسم موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

حسم علي دورسون وكيل أعمال النجم الهولندي فرينكي دي يونج، حقيقة الأخبار التي تم تداولها، حول عرضه على أندية في دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته. "اقرأ التفاصيل"