أخبار الهلال اليوم | مكافأة البليهي وقلق من الفرج وهلالي وحيد في تشكيل الأفضل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 2 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثاني من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

"الهلال كان قريبًا من ضم رونالدو، لكن النصر تعلم الدرس جيدًا"

أبدى الناقد الرياضي محمد الشيخ تفهمه لكل ردود الفعل الإيجابية والسلبية عن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، مشيرًا إلى أنها منطقية بالنظر لشعبية اللاعب الكبيرة. (طالع التفاصيل)

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

"النصر مع رونالدو وجارسيا أولى من الهلال للعب في مونديال الأندية"

طالب الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل باستبدال الهلال بجاره النصر في تمثيل آسيا خلال النسخة القادمة من كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

موعد تقديم الهلال لقائمته في دوري الأبطال

اعتمد الاتحاد الآسيوي مواعيد وشروط تقديم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 لقوائم لاعبيها. (طالع التفاصيل)

الغموض يُحيط بموقف الفرج من مواجهة الاتحاد

يُواصل الهلال استعداداته لمواجهة الاتحاد المرتقبة في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي يوم الخميس القادم، وينتظر المدرب رامون دياز حسم موقف القائد سلمان الفرج من المواجهة. (طالع التفاصيل)

هلالي وحيد في تشكيل الأفضل لعام 2022

اخترنا اليوم التشكيل المثالي للدوري السعودي لعام 2022، أي بما يضم النصف الثاني من الموسم الماضي والأول من الجاري. (طالع التفاصيل)

"الهلال خارج المنافسة هذا الموسم، وتحقيق البطولات أهم من ضم رونالدو"

وجه صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السابق رسالة لإدارة الهلال بالعمل على تجهيز الفريق للموسم القادم والاهتمام بتقديم أداء جيد خلال كأس العالم للأندية في فبراير المقبل. (طالع التفاصيل)

رسالة للهلال: التضحية بالسوبر السعودي ضرورة

طالب الناقد الرياضي صالح الهويريني نادي الهلال بالتضحية ببطولة السوبر السعودي لضمان الظهور بمستوى جيد خلال كأس العالم للأندية 2022. (طالع التفاصيل)

العويس؟ .. "حارس دولي يطلب الرحيل عن ناديه"

كشف الصحفي خالد الرشيد عن رغبة حارس مرمى دولي في الرحيل عن ناديه لعدم حصوله على أي فرص للعب، لكن دون تحديد أي أسماء. (طالع التفاصيل)

فيديو | مشجع: "المال لن يجعل من النصر هلال" .. والبليهي يكافئه!

حرص علي البليهي مدافع نادي الهلال، على تقديم المكافأة إلى أحد مشجعي ناديه، خلال مباراة الزعيم أمام ضمك، في بطولة دوري روشن للمحترفين السعودي. (طالع التفاصيل)

ألم وقنبلة وإعصار .. 10 صور تروي حكاية 2022 في السعودية

لم يكن عام 2022 عاديًا في السعودية، إذ شهد عديد الأحداث التي ستظل راسخة في ذاكرة كرة القدم السعودية للأبد. نسترجع أحداث العام باستعراض صور سريعة هي الأهم في 2022. (طالع التفاصيل)

حصاد 2022 | الكرة السعودية .. الأزمات صاحبة الكلمة العليا وختامه مسك

منعطفات كثيرة مرت بها الكرة السعودية خلال العام المنقضي، ما بين أزمات وإنجازات، وإن كانت الأولى هي المسيطرة. (طالع التفاصيل)

Shahid