العويس؟ .. "حارس دولي يطلب الرحيل عن ناديه"

حارس مرمى الهلال لا يلعب أبدًا مع ناديه

Shahid

كشف الصحفي خالد الرشيد عن رغبة حارس مرمى دولي في الرحيل عن ناديه لعدم حصوله على أي فرص للعب، لكن دون تحديد أي أسماء.

الرشيد كتب عبر تويتر "حارس دولي يريد اللعب بصفة دائمة وأخبر إدارة ناديه بذلك، في حال استمراره احتياطيًا سيفضل الخروج واللعب مع فريق آخر".

وتداول مغردون التغريدة كثيرًا وأشار العديد منهم إلى أن المقصود هو محمد العويس حارس مرمى الهلال الذي لم يلعب سوى 3 مباريات منذ انضم له قادمًا من الأهلي في يناير 2022.

العويس قدم أداءً مذهلًا مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 وهو ما طرح نقاشًا حول أحقيته باللعب بدلًا من عبد الله المعيوف وضرورة حصوله على الفرصة، وقد عاد هذا النقاش للسطح بعد خطأ المعيوف الأخير في مباراة ضمك والذي أفقد الهلال نقطتين.

بعض المغردين سخروا من التغريدة وأشاروا إلى أن المقصود هو نور بخاري حارس مرمى النصر الذي تواجد مع الأخضر في مونديال قطر لكن دون أن يلعب، ويُعد الحارس البديل في الفريق الأصفر بعد الكولومبي ديفيد أوسبينا.

Shahid