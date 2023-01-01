"الهلال خارج المنافسة هذا الموسم، وتحقيق البطولات أهم من ضم رونالدو"

الهلال يعيش وضعًا صعبًا

Shahid

وجه صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السابق رسالة لإدارة الهلال بالعمل على تجهيز الفريق للموسم القادم والاهتمام بتقديم أداء جيد خلال كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

وأوضح أبو نخاع خلال حديثه في حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد" أن ظروف الهلال الصعبة هذا الموسم من إصابات وإرهاق بدني وذهني ومنع من القيد يجعله خارج المنافسة تمامًا على جميع البطولات.

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الرئيس السابق بدأ حديثه بالإجابة على سؤال أحد المشاهدين حول مدى أهمية التعاقد مع النجوم الكبار دون تحقيق البطولات، قال "بالتأكيد أي رئيس نادٍ سيُفضل الفوز بالبطولات وكذلك التعاقد مع النجوم الكبار أمثال رونالدو، لكن إن كان علي الاختيار سأختار بالطبع الفوز بالألقاب لأنه من يُخلد اسم الرئيس والمسؤول، فيما النجم له أيامه القليلة مقارنة بإرث البطولات".

وتابع حول ما الذي كان سيفعله لو كان رئيس الهلال في ظل كل تلك الضغوطات والظروف الصعبة "سأجيب إجابة صادمة لعشاق الهلال وإدارته، أعتقد أن الرئيس فهد بن نافل وكل المسؤولين في الهلال عليهم نسيان الموسم الجاري بكل بطولاته والتركيز فقط على الظهور الجيد في مونديال الأندية".

أضاف "الإدارة عليها التفكير للموسم القادم، لأن الخسائر التي تعرض لها الهلال على مستوى الإصابات والإرهاق ستكون لها توابع كبيرة هذا الموسم، لابد من التضحيات والتفكير في الموسم القبل خيرًا من التفكير في الموسم الجاري. باعتقادي أن المنافسة ستكون بين النصر والاتحاد والشباب على بطولات هذا الموسم".

يُشار إلى أن الهلال تعادل في المباراة الأخيرة من دوري روشن السعودي مع ضمك 2-2 بعدما كان متقدمًا حتى النصف ساعة الأخيرة بهدفين نظيفين.

Shahid