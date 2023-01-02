الكشف عن شروط ومواعيد تقديم قوائم اللاعبين في دوري أبطال آسيا

الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا 2021

اعتمد الاتحاد الآسيوي مواعيد وشروط تقديم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 لقوائم لاعبيها.

وأوضح الاتحاد القاري في بيانه أن تقديم القوائم سيتم عبر 3 مواعيد، الأول قبل المباراة الأولى في الأدوار التمهيدية بـ30 يومًا، والثاني قبل مباريات دور المجموعات بـ15 يومًا، والثالث قبل المراحل الإقصائية بـ15 يومًا.

وطلب الاتحاد من الأندية تقديم قائمة بحد أدنى 18 لاعبًا وحد أقصى 35 لاعبًا بينهم 3 حراس مرمى، ومن لا يلتزم بالعدد أو الموعد المحدد يُعد منسحبًا.

وحدد الآسيوي عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل نادٍ بـ6 لاعبين، وكذلك حدد عدد المسؤولين بـ20 مسؤولًا بينهم مسؤول الأمن والسلامة، المسؤول الإعلامي، الطبيب، مدرب الفريق، مساعد مدرب الفريق، مدرب حراس المرمى للفريق، ومدرب اللياقة البدنية للفريق الأول، مشيرًا إلى أنه سيسمح لـ11 منهم بحد أقصى بالجلوس على مقعد الفريق في المباريات.

يُذكر أن الهلال هو حامل لقب دوري أبطال آسيا 2021، وهو أكثر أندية القارة تتويجًا باللقب برصيد 4 بطولات منها 2 بالنظام القديم و2 بالجديد.