أخبار الهلال اليوم | مفاجأة مورينيو ومحمد صلاح .. والصفقة الرسمية الأولى

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ17 من يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"متشوق ومتلهف" .. الهلال يعلن أولى صفقاته الشتوية رسميًا بدعم من الوليد بن طلال

كشف نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن صفقته الشتوية الأولى، بشكل رسمي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

الإعلان سيكون قريبًا .. "محمد صلاح يرتدي قميص هذا الفريق السعودي!"

بعد أن كان قريبًا للغاية من نادي الاتحاد السعودي؛ يبدو أن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم العملاق الإنجليزي ليفربول، قد شهد تحوّلًا كبيرًا، في الساعات القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

اختيار بين مكانين.. مورينيو يتجه لقبول العرض السعودي

ينتظر البرتغالي جوزيه مورينيو خطوته المقبلة في عالم التدريب، بعد إقالته من تدريب روما الإيطالي، وتعيين دانييلي دي روسي خلفا له (طالع التفاصيل).

البليهي يتحالف مع مانشيني ضد سلمان الفرج ورباعي النصر .. ويكشف كواليس "هدف البالونة" أمام عمان

أعرب علي البليهي، قلب دفاع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ونادي الهلال، عن ثقته الكبيرة في الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر؛ بعد ما عُرِف باسم أزمة "المتمردين" (طالع التفاصيل).

حامد البلوي: مانشيني استخدم سالم الدوسري لتحذير جميع لاعبي المنتخب السعودي

وجه حامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد انتقادًا لاذعًا لنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، مؤكدًا أن أداءه أمام عُمان في كأس آسيا 2023 محاط بعلامات استفهام كبرى (طالع التفاصيل).

"أنا الأول، لا أنا" .. احتفال الأخضر أمام عُمان يُفجر صراعًا شرسًا بين الهلال والنصر

في واقعة غريبة وعجيبة، فجر احتفال المنتخب السعودي بالفوز الدرامي على عُمان في كأس آسيا 2023 خلافًا وصراعًا شرسًا بين إعلاميي الهلال والنصر كان مسرحه منصة إكس (طالع التفاصيل).

بعد تكذيبه من سلمان الفرج والمتمردين .. مانشيني يرد عليهم بسخرية وتحدي!

علق الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، من جديد على أزمة المتمردين، لكن هذه المرة نبرته كانت مختلفة، فبعد الاستياء بالأمس، السخرية والتقليل من الأزمة هو ما سيطر عليه الليلة (طالع التفاصيل).

"الكبير يعود مهما تعثر!" .. سالم الدوسري يتحدث بعد أزمة التمرد في السعودية

بنبرة تحدٍ كبيرة وبرغبة واضحة في طمأنة جماهير السعودية بعد أزمة تمرد عدد من اللاعبين، تحدث سالم الدوسري؛ قائد الأخضر، عقب الفوز الليلة أمام عمان (طالع التفاصيل).

SHAHID