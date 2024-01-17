حامد البلوي: مانشيني استخدم سالم الدوسري لتحذير جميع لاعبي المنتخب السعودي

مانشيني يرفع شعار "الصرامة أولًا" في الأخضر

وجه حامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد انتقادًا لاذعًا لنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، مؤكدًا أن أداءه أمام عُمان في كأس آسيا 2023 محاط بعلامات استفهام كبرى.

الأخضر استطاع قلب تأخره بهدف أمام عُمان إلى فوز قاتل بهدفين سجل الثاني منهما علي البليهي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وقد سُجل الهدفان بعد خروج الدوسري من الملعب ومشاركة عبد الرحمن غريب الذي سجل الهدف الأول بمهارة فائقة.

البلوي أشاد كثيرًا بالمدافع علي البليهي وأكد على أنه نضج كفاية ليُصبح أحد العناصر المهمة في المنتخب السعودي، وأضاف "باعتقادي أي لاعب لا يمتلك شخصية في الملعب لا نحتاجه في المنتخب، الشخصية هي ما تصنع الفارق في المباريات واللحظات الصعبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "البليهي اليوم أظهر شخصية كبيرة وقد نضج كثيرًا، وكذلك عبد الرحمن غريب وعبد الله رديف بعد مشاركتهما، وكذلك سعود عبد الحميد وإن كان بحاجة لتحسين اللمسة الأخيرة ليصل للمستوى المثالي، الوضع الدفاعي بشكل عام كان جيدًا جدًا".

تابع حول الدوسري وكيف استخدمه مانشيني لتحذير جميع اللاعبين "سالم الدوسري هو الذي لم يُعجبني في المنتخب، علامات استفهام كبيرة على أدائه، لم يُقدم أي لحمة اليوم وهذا لم نعتده منه أبدًا خاصة في المباريات الكبيرة، المدرب مانشيني أرسل رسالة لجميع اللاعبين بإخراج الدوسري في ظل التأخر بالنتيجة".

أتم "ما قام به المدرب مؤشر قوي ورسالة لجميع اللاعبين بأن اللاعب الذي لن يؤدي جيدًا ومهما كان اسمه وقيمته سيُغادر ويلعب الأفضل والأجهز بدلًا منه".