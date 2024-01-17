"أنا الأول، لا أنا" .. احتفال الأخضر أمام عُمان يُفجر صراعًا شرسًا بين الهلال والنصر

الخلافات بين الناديين وصلت إلى تلك التفاصيل الصغيرة!

في واقعة غريبة وعجيبة، فجر احتفال المنتخب السعودي بالفوز الدرامي على عُمان في كأس آسيا 2023 خلافًا وصراعًا شرسًا بين إعلاميي الهلال والنصر كان مسرحه منصة إكس.

الأخضر استطاع قلب تأخره بهدف أمام عُمان إلى فوز قاتل بهدفين سجل الثاني منهما علي البليهي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وقد احتفل اللاعبون عقب اللقاء مع جمهورهم في استاد خليفة الدولي بقطر على طريقة "جمهور آيسلندا" الشهيرة.

الإعلامي علي العنزي نشر مقطع فيديو للاحتفال وعلق بأن نجوم السعودية يحتفلون على طريقة نظرائهم في النصر، ليرد عليه زميله أيمن الحطامي بالتأكيد على أن جمهور الهلال هو أول من احتفل بتلك الطريقة في الملاعب السعودية، وقد نشر عدة مقاطع فيديو تدعم كلامه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتوقف الحطامي هنا، بل اتهم العنزي وإعلام النصر بالكذب والتزوير، إذ كتب "التزوير والكذب وخلط الحقائق لن يجعلك مشهور إلا به، جمهور الهلال هو من علمكم إياها وأدخلها ملاعبنا".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يُحاط بحالة من عدم الاستقرار بعد أزمة استبعاد اللاعبين والاتهامات المتبادلة بينهم وبين المدرب روبرتو مانشيني.