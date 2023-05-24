أخبار الهلال اليوم | مفاجأة كريستيانو رونالدو .. وبورتو يحدد طلباته بشأن طارمي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأربعاء 24 مايو 2023.

كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر والهلال والاتحاد بـ"طلب مهم"

أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الشباب، في ديربي الرياض الكبير. "اقرأ التفاصيل"

صفقة الهلال في خطر .. 3 عمالقة يهددون بخطف نجم برشلونة

دخلت 3 أندية عالمية كبرى، في منافسة شرسة مع الهلال؛ لخطف أحد أبرز الصفقات المرتقبة، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

ضربة قانونية قاسية ضد النصر في معركة كنو الحاسمة

"فرصتك 0%"، هكذا وجّه القانوني عبدالله الشايع، ضربة كبرى إلى نادي النصر، في قضية مشاركة النجم الدولي محمد كنو، مع الهلال. "اقرأ التفاصيل"

الغضب وصل لأشده .. جمهور الهلال يثور بعد ترشيح ثنائي الزعيم لجائزة الأفضل في آسيا!

اعتاد جمهور الهلال السعودي على دعم لاعبيه دائمًا، لكن هذه المرة شذوا عن هذه القاعدة، واستنكروا ترشيح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لثنائي فريقهم، للحصول على جائزة الأفضل. "اقرأ التفاصيل"

من أجل اللحاق بميسي في السعودية؟ جوردي ألبا يرحل عن برشلونة رسميًا

باتت نهاية تجربة الظهير الأيسر المخضرم جوردي ألبا في برشلونة أمرًا واقعًا، فرغم تبقي عام في عقده مع برشلونة، تم الإعلان الرسمي من قبل النادي أن ألبا راحل عن الفريق الكتالوني في الوقت الجاري، وذلك استكمالًا لما أكدته العديد من المصادر في إسبانيا وخصوصًا المقربة من النادي الكتالوني طيلة اليوم. "اقرأ التفاصيل"

قضية النصر وكنو .. موعد الإعلان عن القرار الذي ينتظره الملايين و"الاتحاد يترقب"

يترقب الشارع السعودي، قرار مركز التحكيم الرياضي، في استئناف نادي النصر، بقضية مشاركة النجم الدولي محمد كنو مع نادي الهلال، خلال ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

بورتو يفتح الطريق أمام الهلال للتعاقد مع طارمي

أكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية، على أن نادي بورتو مستعد لبيع عقد المهاجم الإيراني مهدي طارمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن بورتو يحتاج فقط إلى 10 ملايين يورو للموافقة على بيع طارمي، مما يفتح الباب أمام الهلال الذي يرغب في ضمه.