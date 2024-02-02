أخبار الهلال اليوم | مفاجأة جيسوس لكوليبالي .. واحتفال نصراوي على أرض الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 2 فبراير 2024.

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فيديو | "الراحة ممنوعة مع جيسوس" .. مدرب الهلال يفاجئ كوليبالي بعد الوداع الإفريقي

"لماذا كل هذا النجاح الذي يحققه نادي الهلال السعودي مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؟".. سؤال يطرحه الكثيرون، وربما تكون الإجابة عليه؛ في تلك المكالمة التي جرت بين المدرب ومدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي. "اقرأ التفاصيل"

كشفها النصر دون قصد! .. حقيقة عقوبة نواف العقيدي وسلطان الغنام و"متمردي السعودية"

وأخيرًا، أنهى النصر السعودي بشكل رسمي اليوم الخميس، رسميًا الجدل الدائر حول عقوبات قضية "متمردي المنتخب السعودي"، التي تفجرت في الأسابيع الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

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مفاجأة مدوية للنصر وكريستيانو رونالدو .. تركي آل الشيخ يراضي العالمي بعد "سخرية" الهلال

فجر تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، بشكل رسمي، اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل لنادي النصر وجماهيره، على هامش مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بمساعدة تركي آل الشيخ .. النصر يحتفل ببطولته على أرض الهلال بعد سنوات من "غرسة البليهي"

"الأرض أرضي".. هكذا علق علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، على غرس علم فريقه بملعب النصر؛ بعد فوز الزعيم على قلعة العالمي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، عام 2021. "اقرأ التفاصيل"

إنتر ميامي أثبت أن النصر أقوى من الهلال .. "فهل يغير ليونيل ميسي رأيه؟"

بعد غياب شهر كامل.. عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لملامسة الكرة مجددًا؛ حيث قدّم لجماهيره "وجبة دسمة" للغاية، أمام الفريق الأمريكي إنتر ميامي، ضمن منافسات بطولة كأس "موسم الرياض" الودية. "اقرأ التفاصيل"

حرب "الطقطقة" .. حساب النصر "يكيد" الهلال بعد لفتة تركي آل الشيخ الرائعة!

بالطبع ما كان النصر ليفوت فرصة "الطقطقة" على غريمه وجاره الهلال بعد الاحتفال الرائع الذي أقامه تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية. "اقرأ التفاصيل"

إيقاف ثلاثي الهلال والنصر؟ مفاجأة قانونية غير متوقعة!

كشف القانوني خالد الشعلان عن مفاجأة قانونية تخص إيقاف ثلاثي المنتخب السعودي سلطان الغنام ونواف العقيدي وسلمان الفرج، من جانب أنديتهم الهلال والنصر. "اقرأ التفاصيل"

ليس الاتحاد .. عرض سعودي " لا يُرفض" ينهي مسيرة صلاح مع ليفربول!

ترتفع التكهنات من جديد حول مستقبل محمد صلاح، وسط أنباء قوية حول انتقاله إلى الدوري السعودي ولكن ليس من بوابة الاتحاد! "اقرأ التفاصيل"

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