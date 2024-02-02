ليس الاتحاد .. عرض سعودي " لا يُرفض" ينهي مسيرة صلاح مع ليفربول!

النجم المصري يقترب من مغادرة الريدز

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ترتفع التكهنات من جديد حول مستقبل محمد صلاح، وسط أنباء قوية حول انتقاله إلى الدوري السعودي ولكن ليس من بوابة الاتحاد!

النادي السعودي حاول التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن صاحب الـ31 قرر مواصلة رحلته بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.

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الصحفي "بن جاكوبس" قال إن صلاح كان ينوي البقاء مع الريدز لفترة أبعد من الموسم الحالي أيضًا، ولكن إعلان يورجن كلوب لرحيله عن النادي في الصيف سيجعل الدولي المصري يدرس إمكانية الرحيل عن الريدز.

وقال جاكوبس في تصريحات لشبكة "توك سبورت":"أعتقد أن فرصة رحيله عن ليفربول الآن بعد مغادرة كلوب أصبحت كبيرة، لأننا سندخل في حقبة جديدة، ونفس الأمر بالنسبة لفيرجيل فان دايك الذي قام بالتلميح عن ذلك قبل أن يتراجع".

وأضاف:"أعتقد أنه حان الوقت لرحيل صلاح لأنه في مفترق طرق في الوقت الحالي ونفس الأمر بالنسبة لليفربول، كنت أتوقع استمراره لموسم آخر مع الفريق والذهاب للسعودية في 2025، ولكن رحيل كلوب الآن مع إمكانية الفوز ببطولة قد يعني مغادرة صلاح وهو في مرحلة عالية من مسيرته بالنادي".

وعن النادي السعودي الذي سيذهب له:"لا أعتقد أنه سيكون الاتحاد كما يتوقع البعض، كانوا المفضلين لضم صلاح الصيف الماضي لأنهم فازوا بلقب الدوري وقتها وتواجدوا بكأس العالم للأندية، ولكنهم الآن في المركز السابع بجدول دوري روشن الذي يبدو أن الهلال اقترب من حسمه".

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وتابع:"العرض السعودي القادم لصلاح سيكون من الهلال الذي يعتبر أحد أكبر الأندية الآسيوية، والأرقام ستكون متشابهة مع عرض الاتحاد السابق، وسيكون من الصعب على ليفربول رفض هذا العرض".

يذكر أن صلاح يعاني حاليًا من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع مصر بكأس الأمم الإفريقية، لذلك لن يشارك في مواجهة آرسنال القادمة بالدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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