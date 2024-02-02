إيقاف ثلاثي الهلال والنصر؟ مفاجأة قانونية غير متوقعة!

تعرف على الموقف القانوني لإيقاف ثلاثي الأخضر السعودي

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كشف القانوني خالد الشعلان عن مفاجأة قانونية تخص إيقاف ثلاثي المنتخب السعودي سلطان الغنام ونواف العقيدي وسلمان الفرج، من جانب أنديتهم الهلال والنصر.

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وغاب سلمان الفرج عن الهلال والثنائي سلطان الغنام ونواف العقيدي لاعبا نادي النصر، عن المشاركة أمام إنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

وفسر بعض الإعلاميين غياب ثلاثي الأخضر، بأنهم تعرضوا لإيقاف لأجل غير مسمى، بسبب رفضهم تمثيل الأخضر السعودي في منافسات كأس آسيا 2023.

ولكن القانوني الشعلان نشر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة كشف فيها عن مفاجأة مدوية بشأن الثلاثي المذكور.

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وجاء نص تغريدة خالد الشعلان كالآتي: "لا يوجد بلائحة الاحتراف وهي المطبقة بشأن التحقيق مع الغنام والعقيدي والفرج مادة واحدة تُعطي الصلاحية، لوقف اللاعب لحين إشعار آخر".

وأضاف القانوني: "فالإيقاف يجب يكون من أول يوم لصدوره، وفقًا للمادة 62 من لائحة الاحتراف، وتحديدًا الفقرة (2) بكل بنودها".

SHAHID