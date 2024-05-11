أخبار الهلال اليوم | مالكوم يفشل في إقناع البرازيل وترشيح مبابي وميسي للانتقال إلى الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 11 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 11 مايو 2024.

أسطورة الهلال يرشح مبابي للانتقال إلى دوري روشن السعودي

أكد محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، أنه لا يستبعد انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى قلعة الزعيم، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأعلن مبابي، في مقطع مرئي، عن قراره بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، وعدم تجديد عقده، فيما ارتبط اسم الهداف الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، إن الحكومة الرشيدة تواصل دعم الأندية، ولا يُستبعد ضم صفقات عالمية جديدة، مرشحًا كيليان مبابي وليونيل ميسي للانتقال إلى الهلال الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

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