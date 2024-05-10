"الرئيس التاريخي رفض انتقالي للهلال ومحمد نور ليس الأسطورة".. لاعب الاتحاد السابق يفجرها!

تصريحات مفاجئة من سامي شاص، لاعب الاتحاد السابق..

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كشف سامي شاص، لاعب فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد، عن السبب وراء عدم انتقاله إلى صفوف الهلال، كما وصف محمد نور بأنه ليس الأسطورة الحقيقية للنادي.

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وأضاف شاص، عبر برنامج "بريك مع عبد العزيز"، "تلقيتُ عرضًا رسميًا من نادي الهلال، من خلال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد - رحمه الله، والأمير سعود بن تركي، والأمير نواف بن محمد، ولكنّ القرار لم يكن بيدي، لقد كانت القوانين السابقة، تتعلق بسن اللاعب الأقل من 28 عامًا. لقد رفض منصور البلوي انتقالي للهلال، فقط لأنه الهلال، وقال لي إنه لا يمانع انتقالي إلى النصر أو الوحدة، اللذين رغبا في التعاقد معي".

وتابع "عرض الهلال سبّب لي مشكلات وفجوة كبيرة مع منصور البلوي، لقد سألني وأخبرته بأني أرغب في الانتقال إلى الهلال، كلاعب محترف، لأني كنت (هاوي) في الاتحاد، والشيخ عبد الرحمن بن سعيد، قدم شيكًا على بياض إلى إدارة الاتحاد، ليضع المبلغ مفتوحًا، ولا أنسى مواقف الشيخ عبد الرحمن والأمير سعود، وكذلك الأمير نواف الذي وقف بجانبي في موقف شخصي، حيث أرسل شقيقي - رحمه الله - لتلقي العلاج في الولايات المتحدة، عن طريق الديوان الملكي".

ووصف شاص، منصور البلوي بأنه الرئيس التاريخي بنادي الاتحاد، فيما نفى أن يكون محمد نور هو الأسطورة الحقيقية للنادي؛ موضحًا "نور لاعب كبير دون شك، ولا يختلف عليه اثنان، ولكن بحكم عشرتي له، ومع القائد أحمد جميل، هناك اختلاف في (الكاريزما) داخل الملعب وتجمع اللاعبين وتأييدهم، جميل قائد بمعنى الكلمة".

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واستطرد "كل زمن له حقبة وجمالها، ومن الممكن أن يكون عدد بطولات محمد نور أكثر من أحمد جميل، ولكن جميل يفضل اللاعبين على نفسه، ويجمع اللاعبين في كثير من الأمور الفنية والمادية، داخل الملعب وخارجه، وافتقدناه في السنوات الماضية.

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