أخبار الهلال اليوم | قرار مفاجئ من نيمار .. ومنافسة على جائزة إفريقية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر 2023

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نيمار يتحدى الهلال .. اتخذ هذا القرار المفاجئ بعد إصابته الخطيرة!

يبدو أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، رفع "راية التحدي" في وجه إدارة نادي الهلال السعودي؛ بعد إصابته الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

منافسة شرسة بين نجمي الهلال والأهلي على الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء عن قوائم المرشحين لجوائزه المختلفة الخاصة بعام 2023، وقد شهدت إحداها تواجد نجمي الهلال والأهلي. "اقرأ التفاصيل"

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بدأت بترشيح سعودي .. اتحاد القدم يكشف آلية فوز سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا

كشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية فوز النجم الدولي سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | أخيرًا تم إنصافه .. سالم الدوسري يحصد جائزة الأفضل في آسيا 2022

"لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة" هذا هو حال سالم الدوسري؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي، الذي توج اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في عام 2022 من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

صورة | "جوائز ماجد عبد الله غير معترف بها" .. الآسيوي يحرج أسطورة النصر بسبب سالم الدوسري

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن السجل الشرفي لـ"الفائزين" بجائزة أفضل لاعب في القارة، عبر التاريخ. "اقرأ التفاصيل"

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