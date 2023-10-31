بدأت بترشيح سعودي .. اتحاد القدم يكشف آلية فوز سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا

كشف آلية فوز سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا

كشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية فوز النجم الدولي سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن مساء الثلاثاء، فوز سالم بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الآسيوية، لأول مرة في تاريخه، بعد منافسة مع القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

القاسم أعلن في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، ترشيح السعودية، لنجم نادي الهلال؛ للمنافسة على هذه الجائزة؛ بناءً على لوائح الاتحاد الآسيوي الجديدة.

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وأشار الأمين العام، إلى أن اللوائح الجديدة، تنص على ترشيح كل اتحاد محلي، الأسماء التي يريدها؛ للمنافسة على جوائز "الآسيوي" الرسمية.

وأضاف إبراهيم القاسم: "نحن في اتحاد الكرة السعودي، نظرنا إلى الأرقام والإنجازات، ووجدنا أن ترشيح سالم لجائزة (أفضل لاعب)، وسعد الشهري لـ(أفضل مدرب)، الخيار الأمثل".

واعتبر القاسم، أن اختيار الاتحاد السعودي، كان ناجحًا للغاية؛ حيث فاز سالم الدوسري، بجائزة أفضل لاعب آسيوي بالفعل، بينما وصل الشهري إلى القائمة النهائية، ضمن أفضل 3 مدربين في القارة.